Video Haber Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı | Video
Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı | Video

Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı | Video

31.01.2024 | 12:02

Türkiye’nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Diyarbakır’daki öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Diyarbakır Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle görüştü. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağlanarak Diyarbakır'daki öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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