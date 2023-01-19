Video Haber Amasya Badal Tüneli açıldı! Başkan Erdoğan: "Yılda 265 ton karbon emisyonunu azaltacak" | Video
Amasya Badal Tüneli açıldı! Başkan Erdoğan:

Amasya Badal Tüneli açıldı! Başkan Erdoğan: "Yılda 265 ton karbon emisyonunu azaltacak" | Video

19.01.2023 | 14:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Badal Tüneli'nin yılda 265 ton karbon emisyonunu azaltacağını açıkladı

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