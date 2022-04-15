Ankara'da öğrenci indirimine Mansur Yavaş vetosu | Video

Ankara'da öğrencilerin kullandığı abonman ücreti 90 liradan 60 liraya indirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu'nun; toplu taşımalarda öğrencilere uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesine yönelik belediye meclisine verdiği önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini söyledi.

KÖSE: ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPALIM DİYORUZ

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "60 liradan 90 liraya çıkarılan öğrenci abonman ücretlerinin 30 liralık bölümünü biz sübvanse edelim. Öğrencilere pozitif ayrımcılık yapalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri 'Evet' oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine 'hayır' dedi. Ankara'da 225 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü öğrenildi.

YAVAŞ: KARARI VETO EDECEĞİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini söyledi. Mansur Yavaş, AK Partili Meclis üyelerinin "Ulaşımı sübvanse edelim. Ulaşımı ucuzlatalım" şeklindeki sözlerine "Veto edeceğim. "Veto edeceğim merak etme" şeklinde konuştu.

ÜNAL: ÖĞRENCİLERE HAYIRLI OLSUN

SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Öğrencilere hayırlı olsun" dedi. Ünal; "Meclis kararı ile Ankara'da öğrenci abonman Ücretini 90 TL'den 60 TL'ye indirecek şekilde sübvansiye kararı verildi. AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin oylarıyla, Cumhur İttifakı olarak, CHP ve İYİ Parti'nin olumsuz oylarına rağmen Büyükşehir Meclisi'nden geçen karar gereğince Öğrencilerimizin abonman ücretini yüzde 40 gibi sübvansiye edecek kararımız öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KİPEL: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel de; "Öğrenci kardeşlerimizin mağdur olmaması içim 60 TL den 90 TL ye çıkarılan abonman ücretlerinin 30 TL'lik artan kısmının belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini söyledik. Sonuç olarak önergemiz oylandı Cumhur ittifakının evet, Millet ittifakının hayır oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖNERGEDE NE DENİLİYOR?

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede, şöyle deniliyor:



"Toplu taşımalarda öğrenciler için uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesi, önceden olduğu gibi tüm aktarmaların ücretsiz olması, burada oluşan mali kayıpların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması, öğrenci abonman kartlarının tüm Ankara sınırlarında geçerli olmasını teklif ediyoruz"