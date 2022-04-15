Video Haber Ankara'da öğrenci indirimine Mansur Yavaş vetosu | Video
Ankara'da öğrenci indirimine Mansur Yavaş vetosu | Video

Ankara'da öğrenci indirimine Mansur Yavaş vetosu | Video

15.04.2022 | 16:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da öğrenci indirimine Mansur Yavaş vetosu | Video 00:10
Ankara'da öğrenci indirimine Mansur Yavaş vetosu | Video 15.04.2022 | 16:41
Hilal Kaplan | Tehlikenin farkında mısınız? 03:18
Hilal Kaplan | Tehlikenin farkında mısınız? 15.04.2022 | 16:02
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu? Altın yatırımcısı ne yapmalı? | Video 03:14
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu? Altın yatırımcısı ne yapmalı? | Video 15.04.2022 | 15:43
Mehmet Barlas | Doğu Ukrayna’da savaş nereye gidiyor? 02:40
Mehmet Barlas | Doğu Ukrayna'da savaş nereye gidiyor? 15.04.2022 | 15:37
Başkan Erdoğan: Ayasofya’yı müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir | Video 17:37
Başkan Erdoğan: "Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir" | Video 15.04.2022 | 15:01
Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya’da kıldı | Video 02:35
Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya'da kıldı | Video 15.04.2022 | 14:31
ABD’li komutan Kurilla, PKK elebaşı Şahin’le buluştu! ABD’nin yeni PKK planı ne? | Video 05:17
ABD'li komutan Kurilla, PKK elebaşı Şahin'le buluştu! ABD'nin yeni PKK planı ne? | Video 15.04.2022 | 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii’nde kıldı | Video 02:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı | Video 15.04.2022 | 13:44
Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirildi | Video 01:32
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi | Video 15.04.2022 | 12:08
Başkan Erdoğan BBP Lideri Destici ile görüştü! İşte kritik görüşmenin perde arkası | Video 01:21
Başkan Erdoğan BBP Lideri Destici ile görüştü! İşte kritik görüşmenin perde arkası | Video 14.04.2022 | 16:07
Başkan Erdoğan, Mustafa Destici’yi BBP Genel Merkezi’nde ziyaret etti | Video 01:16
Başkan Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti | Video 14.04.2022 | 14:52
Mahmut Övür | Baykal, FETÖ lideri Gülen’le görüştü mü? 04:25
Mahmut Övür | Baykal, FETÖ lideri Gülen’le görüştü mü? 14.04.2022 | 14:32
Mehmet Barlas | Putin savaşı ne zaman bitirecek? 02:45
Mehmet Barlas | Putin savaşı ne zaman bitirecek? 14.04.2022 | 13:56
Salih Tuna | HDP’den önce siz esir aldınız 04:23
Salih Tuna | HDP’den önce siz esir aldınız 14.04.2022 | 13:54
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek | Video 01:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek | Video 14.04.2022 | 13:11
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video 07:09
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video 14.04.2022 | 11:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova’da iftarını açtı | Video 04:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video 13.04.2022 | 23:33
Bakan Soylu: Türkiye’de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video 02:31
Bakan Soylu: Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video 13.04.2022 | 22:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova’da iftarını açtı | Video 01:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video 13.04.2022 | 22:03
Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video 00:47
Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video 13.04.2022 | 17:32

Ankara'da öğrencilerin kullandığı abonman ücreti 90 liradan 60 liraya indirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu'nun; toplu taşımalarda öğrencilere uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesine yönelik belediye meclisine verdiği önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini söyledi.

KÖSE: ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPALIM DİYORUZ
ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "60 liradan 90 liraya çıkarılan öğrenci abonman ücretlerinin 30 liralık bölümünü biz sübvanse edelim. Öğrencilere pozitif ayrımcılık yapalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri 'Evet' oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine 'hayır' dedi. Ankara'da 225 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü öğrenildi.

YAVAŞ: KARARI VETO EDECEĞİM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini söyledi. Mansur Yavaş, AK Partili Meclis üyelerinin "Ulaşımı sübvanse edelim. Ulaşımı ucuzlatalım" şeklindeki sözlerine "Veto edeceğim. "Veto edeceğim merak etme" şeklinde konuştu.

ÜNAL: ÖĞRENCİLERE HAYIRLI OLSUN
SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Öğrencilere hayırlı olsun" dedi. Ünal; "Meclis kararı ile Ankara'da öğrenci abonman Ücretini 90 TL'den 60 TL'ye indirecek şekilde sübvansiye kararı verildi. AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin oylarıyla, Cumhur İttifakı olarak, CHP ve İYİ Parti'nin olumsuz oylarına rağmen Büyükşehir Meclisi'nden geçen karar gereğince Öğrencilerimizin abonman ücretini yüzde 40 gibi sübvansiye edecek kararımız öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KİPEL: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel de; "Öğrenci kardeşlerimizin mağdur olmaması içim 60 TL den 90 TL ye çıkarılan abonman ücretlerinin 30 TL'lik artan kısmının belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini söyledik. Sonuç olarak önergemiz oylandı Cumhur ittifakının evet, Millet ittifakının hayır oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖNERGEDE NE DENİLİYOR?
ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede, şöyle deniliyor:

"Toplu taşımalarda öğrenciler için uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesi, önceden olduğu gibi tüm aktarmaların ücretsiz olması, burada oluşan mali kayıpların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması, öğrenci abonman kartlarının tüm Ankara sınırlarında geçerli olmasını teklif ediyoruz"

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA