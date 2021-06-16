Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Antalya Diplomasi Forumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu; 12 Devlet ve Hükümet başkanının katılımını teyit ettiğini ifade etti.