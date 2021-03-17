Artvin'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:25
MHP'nin 13'üncü Olağan Kurultayı yarın gerçekleşecek | Video 17.03.2021 | 18:51
08:08
Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! | Video 17.03.2021 | 18:41
01:40
Dünya genelinde okulların durumu | Video 17.03.2021 | 18:32
01:13
Artvin'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı | Video 17.03.2021 | 18:16
01:26
Başkan Erdoğan’dan kritik kabul | Video 17.03.2021 | 18:06
00:30
Metrobüsler bakımsızlıktan alarm veriyor | Video 17.03.2021 | 17:50
00:58
Son dakika! HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü | Video 17.03.2021 | 15:24
03:33
03:25
Türk ekonomisinin başarısı İtalyan basınında | Video 17.03.2021 | 13:48
11:02
02:36
SON DAKİKA: EPDK'dan flaş akaryakıtta 'Tavan fiyat' kararı| Video 17.03.2021 | 12:08
02:27
02:22
01:30
DEAŞ'a 11 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon | Video 17.03.2021 | 08:30
02:20
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | Video 17.03.2021 | 00:21
08:34
01:40
Ankara'da dolu ve kar yağışı | Video 16.03.2021 | 22:17
00:48
04:35
Son dakika bilgisine göre Artvin Yusufeli'nin Dereiçi köyünde yangın felaketi yaşanıyor. Yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklamasında "Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, son dakika yaptığı paylaşımda, yangının büyük ölçüde kontrol alındığını açıkladı.