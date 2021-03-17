Artvin'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı | Video

Son dakika bilgisine göre Artvin Yusufeli'nin Dereiçi köyünde yangın felaketi yaşanıyor. Yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklamasında "Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, son dakika yaptığı paylaşımda, yangının büyük ölçüde kontrol alındığını açıkladı.