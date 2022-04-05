Video Haber ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! | Video
ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! | Video

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! | Video

05.04.2022 | 18:30

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İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk eden anne Ebru S. gözaltına alındı. Vicdansız annenin bebeğini terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddiası ortaya atıldı. Adliyeye sevk edilen Ebru S. "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" diye konuştu.

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