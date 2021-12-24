Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Üstünlük sağlamaya çalışıyorlar, bu beyhude bir gayret...' | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma çalışmalarıyla ilgili "Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" dedi.