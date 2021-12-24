Video Haber Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Üstünlük sağlamaya çalışıyorlar, bu beyhude bir gayret...' | Video
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Üstünlük sağlamaya çalışıyorlar, bu beyhude bir gayret...' | Video

Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Üstünlük sağlamaya çalışıyorlar, bu beyhude bir gayret...' | Video

24.12.2021 | 12:10

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma çalışmalarıyla ilgili "Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" dedi.

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