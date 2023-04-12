Bakan Karaismailoğlu: "Bugüne kadar milletimize neyin sözünü verdiysek yaptık, yapıyoruz" | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bugüne kadar milletimize neyin sözünü verdiysek yaptık, yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan 'Büyük ve Güçlü Türkiye', verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir dedi.
'BAKANLIK OLARAK ANKARA'NIN ULAŞIM VE ALTYAPISINA 330 MİLYAR HARCADIK'
Bakan Karasimailoğlu, Bakanlık olarak 2003 yılından bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcandığını belirterek, Demiryollarında da Ankara'ya çağ atlattık. Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldık. Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettik. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı yapım çalışmalarında da sona geldik. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz. Diğer yandan; Ankaralıları yıllardır beklediği metro hatlarına kavuşturduk. Başkentray'la hem Eskişehir Yolu hem de İstanbul Yolu'ndaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azalttık. Açılışını yapacağımız AKM-Gar-Kızılay Metrosu'yla tüm Ankaralı hemşehrilerimizi doğrudan etkileyecek yeni bir metro hattını daha Ankara'ya kazandırıyoruz. AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla, Bakanlığımız tarafından Ankara'ya toplam 44,5 kilometre metro hattı kazandırılmış oldu. Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan bu hattımız, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da çok önemli bir projedir. Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla günde 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız, YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak. Son istasyon olan Kızılay İstasyonundan ise Batıkent Metrosuna, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray metrosuna aktarma olacak. Ayrıca metro hattımızla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara?nın hizmetine sunuyoruz. açıklamasında bulundu.
'35 YILLIK SÜREÇTE 379 MİLYON EURO KAZANÇ'
Bakan Karaismaileoğlu, metro hattından elde edilecek kazanç konusuna da değinerek, Metro Hattı'mızın işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte elde edeceğimiz ekonomik kazanç ise; 'Karayolu Bakım ve İşletme Kazancından 104 milyon euro, Kaza maliyetlerinden tasarruf 43 milyon euro, zaman tasarrufundan 125 milyon euro, diğer dışsal faydadan 108.4 milyon euro olmak üzere metro hattımızın 35 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 379 milyon euro olacaktır.' Sadece bu ekonomik kazanç dahi Ankara'ya ne kadar önemli ve yerinde bir proje kazandırdığımızın kanıtıdır. Ankara'ya ve ülkemize hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne kadar milletimize neyin sözünü verdiysek yaptık, yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan 'Büyük ve Güçlü Türkiye', verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir. Bizler afette de, pandemide de, iyi günde de vatandaşımızın hep yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz ifadesini kullandı.
'CUMHURBAŞKANI'MIZ LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE; HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞABİLECEK GÜÇTEDİR'
20 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık diyen Karaismailoğlu, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa edeceğiz. Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye sevdasıyla, ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından açılışı gerçekleşecek metroya binerek Gar İstasyonu'ndan Kızılay İstasyonu'na kadar yolculuk yaptı. Ardından, makinist kabinine geçen Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hakkında bilgi alarak hatıra fotoğrafı çekildi.
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