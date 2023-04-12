Bakan Karaismailoğlu: "Bugüne kadar milletimize neyin sözünü verdiysek yaptık, yapıyoruz" | Video 12.04.2023 | 08:39 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bugüne kadar milletimize neyin sözünü verdiysek yaptık, yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan 'Büyük ve Güçlü Türkiye', verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Karaismailoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Gar İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde yapımları süren tüm projelerimizi de hızla tamamlıyor ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Başkentimizin kent içi ulaşımına büyük katkı sağlayacak AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'mızı yarın (bugün) hizmete açarak, Ankara'yla dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız. Cumartesi günü İstanbul'da açılışını yaptığımız Başakşehir-Kayaşehir Metromuzun ardından yarın (bugün) da Başkentimiz Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'mızı açacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha pek çok dev hizmet ve eseri açarak, ülkemize alternatif yollar, hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım sistemleri kazandırmaya devam edeceğiz. AK Parti hükümetleri hizmet odaklı siyasi anlayışıyla ülkemizin dört bir yanında eser ve hizmet fırtınası estirerek Ankara'mızın da çehresi güzelleşerek milletimize layık bir başkent hâline geldi ifadelerini kullandı.Bakan Karasimailoğlu, Bakanlık olarak 2003 yılından bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcandığını belirterek, Demiryollarında da Ankara'ya çağ atlattık. Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldık. Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettik. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı yapım çalışmalarında da sona geldik. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz. Diğer yandan; Ankaralıları yıllardır beklediği metro hatlarına kavuşturduk. Başkentray'la hem Eskişehir Yolu hem de İstanbul Yolu'ndaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azalttık. Açılışını yapacağımız AKM-Gar-Kızılay Metrosu'yla tüm Ankaralı hemşehrilerimizi doğrudan etkileyecek yeni bir metro hattını daha Ankara'ya kazandırıyoruz. AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla, Bakanlığımız tarafından Ankara'ya toplam 44,5 kilometre metro hattı kazandırılmış oldu. Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan bu hattımız, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da çok önemli bir projedir. Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla günde 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız, YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak. Son istasyon olan Kızılay İstasyonundan ise Batıkent Metrosuna, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray metrosuna aktarma olacak. Ayrıca metro hattımızla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara?nın hizmetine sunuyoruz. açıklamasında bulundu.Bakan Karaismaileoğlu, metro hattından elde edilecek kazanç konusuna da değinerek, Metro Hattı'mızın işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte elde edeceğimiz ekonomik kazanç ise; 'Karayolu Bakım ve İşletme Kazancından 104 milyon euro, Kaza maliyetlerinden tasarruf 43 milyon euro, zaman tasarrufundan 125 milyon euro, diğer dışsal faydadan 108.4 milyon euro olmak üzere metro hattımızın 35 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 379 milyon euro olacaktır.' Sadece bu ekonomik kazanç dahi Ankara'ya ne kadar önemli ve yerinde bir proje kazandırdığımızın kanıtıdır. Ankara'ya ve ülkemize hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne kadar milletimize neyin sözünü verdiysek yaptık, yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan 'Büyük ve Güçlü Türkiye', verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir. Bizler afette de, pandemide de, iyi günde de vatandaşımızın hep yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz ifadesini kullandı.20 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık diyen Karaismailoğlu, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa edeceğiz. Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye sevdasıyla, ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından açılışı gerçekleşecek metroya binerek Gar İstasyonu'ndan Kızılay İstasyonu'na kadar yolculuk yaptı. Ardından, makinist kabinine geçen Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hakkında bilgi alarak hatıra fotoğrafı çekildi.