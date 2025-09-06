Bakan Mehmet Nuri Ersoy: "Gece ziyaretleri artık Türkiye'nin 27 müze ve ören yerinde" | Video

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının ikinci yılına girdiğini ve Türkiye genelinde 27 müze ve ören yerinde ziyaretçileri ağırladığını açıkladı. Antalya’da Side, Patara, Aspendos gibi antik kentlerde gece 22.00’ye kadar süren uygulamanın büyük ilgi gördüğünü belirten Ersoy, “Side ışıklarla ikinci kez hayat buldu” dedi. 2024’te gece müzeciliğini 484 binden fazla kişi ziyaret ederken, sadece Side Antik Kenti’nde 34 bin ziyaretçi ağırlandı. Ersoy, projenin “Geleceğe Miras” vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.