Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video
Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşma sağlayamadı. Buna karşın taraflar 11 hizmet kolunun tamamında imza attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son dakika açıklamasında da, memur zammının hakem kurulunda olduğunu belirtti. Işıkhan, "Hakem kurulunun kararına herkes saygı gösterecek" dedi.
