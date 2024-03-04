Video Haber Başkan Erdoğan: Ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor
Başkan Erdoğan: Ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor

Başkan Erdoğan: Ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor

04.03.2024 | 18:54

Son dakika Kabine Toplantısı haberi... Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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