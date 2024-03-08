Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi zalimdir, hırsızdır, katildir
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu'nun başında yer aldığı İsrail yönetimi katildir.İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri, tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır. Tüm büyük zalimler gibi siyonizm adına çocuk, kadın katliamları yapan, kendilerini savunma imkanı olmayan masumlara zulmeden İsrail yönetimi de korkaktır” ifadelerine yer verdi.
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