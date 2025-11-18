Başkan Erdoğan: "Kökü dışarıda yaklaşımları reddediyoruz" | Video

18.11.2025 | 16:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Emek ve alın teri hiçbir gruba ipotek edilemez." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Kökü dışarıda yaklaşımları reddediyoruz." dedi. Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini ne pahasına olursa olsun çözeceğiz.