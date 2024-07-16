Video Haber Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı
Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı

Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı

16.07.2024 | 23:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan program kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

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