Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan program kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
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