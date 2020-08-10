Video Haber Başkan Erdoğan: "Türkiye, yeni bir başarı hikayesi yazacaktır" | Video

Başkan Erdoğan: "Türkiye, yeni bir başarı hikayesi yazacaktır" | Video

Başkan Erdoğan:
10.08.2020 | 20:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Türkiye, yeni bir başarı hikayesi yazacaktır | Video 08:12
Başkan Erdoğan: "Türkiye, yeni bir başarı hikayesi yazacaktır" | Video 10.08.2020 | 20:04
Başkan Erdoğan: Birileri gazel okur, biz iş üretiriz | Video 06:07
Başkan Erdoğan: "Birileri gazel okur, biz iş üretiriz" | Video 10.08.2020 | 19:54
Başkan Erdoğan: Ekonomimiz, kararlı adımlarla yeniden güçlü büyüme politikasına döndü | Video 12:49
Başkan Erdoğan: "Ekonomimiz, kararlı adımlarla yeniden güçlü büyüme politikasına döndü" | Video 10.08.2020 | 19:49
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi sahillere hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz | Video 04:05
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: "Bizi sahillere hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz" | Video 10.08.2020 | 19:41
Para politikasında yeni dönem nasıl olacak? İşte ekonomide normalleşmenin şifreleri | Video 07:49
Para politikasında yeni dönem nasıl olacak? İşte ekonomide normalleşmenin şifreleri | Video 10.08.2020 | 15:38
BDDK'dan flaş uyarı! Kredi dolandırıcılığına dikkat | Video 02:49
BDDK'dan flaş uyarı! Kredi dolandırıcılığına dikkat | Video 10.08.2020 | 14:51
Son Dakika Haberi | Türkiye'nin ilan ettiği yeni NAVTEX Yunanistan'ı karıştırdı! Yunanistan'da acil çağrı... | Video 01:38
Son Dakika Haberi | Türkiye'nin ilan ettiği yeni NAVTEX Yunanistan'ı karıştırdı! Yunanistan'da acil çağrı... | Video 10.08.2020 | 11:22
Son Dakika Haberi | Akdeniz'de Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video 02:57
Son Dakika Haberi | Akdeniz'de Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video 10.08.2020 | 11:06
Son dakika | 2020 LGS Yerleştirme Sonuçları 'TC Kimlik No' ile sorgulama http://sonuc.meb.gov.tr | Video 00:30
Son dakika | 2020 LGS Yerleştirme Sonuçları 'TC Kimlik No' ile sorgulama (http://sonuc.meb.gov.tr) | Video 10.08.2020 | 09:12
Son dakika! Irak kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:24
Son dakika! Irak kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 10.08.2020 | 02:18
Başkan Erdoğan: Herkesin ufku denizi kadardır | Video 04:14
Başkan Erdoğan: "Herkesin ufku denizi kadardır" | Video 09.08.2020 | 22:12
Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı | Video 00:21
Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı | Video 09.08.2020 | 22:12
CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video 00:48
CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video 09.08.2020 | 21:32
Son dakika! 9 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 01:08
Son dakika! 9 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 09.08.2020 | 21:23
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisi açılışında önemli açıklamalar | Video 14:12
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisi açılışında önemli açıklamalar | Video 09.08.2020 | 20:34
Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video 01:11
Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video 09.08.2020 | 19:55
Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 32:33
Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 09.08.2020 | 18:17
Değnekçi kameraya böyle yakalandı | Video 00:31
Değnekçi kameraya böyle yakalandı | Video 09.08.2020 | 17:04
Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı! Adeta şoförün sabrını sınadı | Video 02:05
Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı! Adeta şoförün sabrını sınadı | Video 09.08.2020 | 16:49
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan canlı yayında test etti! Tamamen yerli ve milli... | Video 09:09
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan canlı yayında test etti! Tamamen yerli ve milli... | Video 09.08.2020 | 16:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanan kabinede en önemli gündem maddesi son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler oluşturdu. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından ulusa seslendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA