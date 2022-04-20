Video Haber Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: "Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler" | Video
Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme:

Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: "Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler" | Video

20.04.2022 | 13:07

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye'deki YPG/PKK'ya da operasyon mesajı verdi, "Er ya da geç sizin de kafanızı ezeceğiz." dedi. Erdoğan, 6'lı masaya göndermede bulundu, "2023 seçimlerini bırakın 2023'ü bile göremeyecekler." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı üzerinden HDP'ye seslendi, "Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca sizin de varlık sebebiniz ortadan kalkacak." dedi.

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