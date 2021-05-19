Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş'a tebrik | Video

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'a kupayı getiren golleri Josef de Souza ve Rosier kaydetti. İlk yarıda bulduğu gollerle rahatlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Mustafa Denizli'den sonra sezonu iki kupayla tamamlayan ilk teknik adam oldu. Cumartesi akşamı İzmir'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yine aynı stadyumda Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Başkan Erdoğan ise Twitter üzerinden yayınladığı mesaj ile Beşiktaş'ı tebrik etti.