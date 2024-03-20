Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in skandal açıklamalarına tepki: "Darbe şakşakçılığını bırak" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Sokak ve darbe çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarında tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Darbe şakşakçılığını bıraksın. İBB Başkanını da yanına alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin." ifadelerini kullandı. CHP'deki skandal para sayma görüntülerine de değinen Erdoğan, "Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nerelerde harcandığı açıklanmak zorundadır." dedi.