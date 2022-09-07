Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar "Batı, yanlış yapıyor" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan 'kimlikle seyahat' döneminin başladığını duyurdu. Öte yandan Rusya Ukrayna savaşı ile Batı'ya 'Yanlış yapıyorsunuz' uyarısında bulundu.