Video Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli’de açılışlar gerçekleştirecek | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli’de açılışlar gerçekleştirecek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli’de açılışlar gerçekleştirecek | Video

01.02.2023 | 12:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat Cuma günü saat 14.00’te Sultanbeyli’de Aydos Kalesi ve Sultan Korusu’nun açılışını yapacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin açılışı için Sultanbeyli'ye geliyor. Açılışlar Kent Meydanı'nda Cuma günü saat 14.00'te yapılacak. Vatandaşların ilgisinin yoğun olmasının beklendiği program için hazırlıklar sürüyor.

SULTAN KORUSU İSTANBUL'A NEFES
Toplam 127.000 m2 alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu, İstanbulluların ve Sultanbeylililerin yeni doğal yaşam alanı oldu. Sultanbeyli'nin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayan proje, doğal yaşamdan izler taşıyor. Sultan Korusu biyolojik göleti, ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleri, çocuk oyun alanları, çevreci pişirme üniteleri, piknik alanları, restoranıyla, mescit ve estetik çeşmeleriyle ferah bir mekânda dinlenme imkânı sunuyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine temiz havada spor yapma, seyir teraslarıyla doğayı izleme zevkini tattırıyor. Sultan Korusu'nda ayrıca Cahit Zarifoğlu Doğa Kitapları Kütüphanesi de kitapseverleri bekliyor.

İSTANBUL'UN KAPISI 'AYDOS KALESİ'
Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle 12 yılı kapsayan restorasyon sürecinin ardından Aydos Kalesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca'nın ifadesiyle Aydos Kalesi; İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul ediliyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekecek olan kale, pazartesi günleri dışında her gün misafirlerini ağırlayacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli’de açılışlar gerçekleştirecek | Video 02:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli’de açılışlar gerçekleştirecek | Video 01.02.2023 | 12:20
Bakan Akar: Saldırılara anında misliyle karşılık veriyoruz | Video 00:54
Bakan Akar: "Saldırılara anında misliyle karşılık veriyoruz" | Video 01.02.2023 | 12:13
CHP’liler kendi söktükleri pankartlarla ortalığı karıştırdılar, görüntüler ortaya çıkınca özür dilediler | Video 00:39
CHP'liler kendi söktükleri pankartlarla ortalığı karıştırdılar, görüntüler ortaya çıkınca özür dilediler | Video 01.02.2023 | 11:17
Kar, Beylikdüzü’nde etkisini gösterdi | Video 01:53
Kar, Beylikdüzü’nde etkisini gösterdi | Video 01.02.2023 | 00:26
Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı | Video 04:20
Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı | Video 31.01.2023 | 23:43
Balıkesir’de korkutan patlama: Tütün dükkanı alev alev yandı | Video 01:44
Balıkesir'de korkutan patlama: Tütün dükkanı alev alev yandı | Video 31.01.2023 | 22:44
Muhtarlardan İmamoğlu’na veto! | Video 02:41
Muhtarlardan İmamoğlu’na veto! | Video 31.01.2023 | 18:53
Mithat Kocadağ tutuklandı! | Video 00:55
Mithat Kocadağ tutuklandı! | Video 31.01.2023 | 18:48
Kamyoneti otomobile bağlayarak çaldılar! | Video 00:18
Kamyoneti otomobile bağlayarak çaldılar! | Video 31.01.2023 | 18:46
CHP’li Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak | Video 00:31
CHP'li Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak | Video 31.01.2023 | 18:44
60 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı | Video 00:50
60 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı | Video 31.01.2023 | 18:04
İbrahim Kalın: NATO üyeliği ve F-16 süreci birbirinden farklı konular | Video 10:43
İbrahim Kalın: NATO üyeliği ve F-16 süreci birbirinden farklı konular | Video 31.01.2023 | 17:42
SON DAKİKA: Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için Meclis komisyonunda flaş karar! | Video 01:29
SON DAKİKA: Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için Meclis komisyonunda flaş karar! | Video 31.01.2023 | 16:38
Muhalif gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nu yine bombaladı! | Video 00:50
Muhalif gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nu yine bombaladı! | Video 31.01.2023 | 15:39
Kahraman Türk komandosu, Kış Tatbikatı-2023’ü başarıyla icra ediyor | Video 01:16
Kahraman Türk komandosu, Kış Tatbikatı-2023’ü başarıyla icra ediyor | Video 31.01.2023 | 15:37
İstanbul Sözleşmesi 6’lı masayı karıştırdı! İYİ Parti ve Saadet Partisi karşı karşıya geldi | Video 01:59
İstanbul Sözleşmesi 6’lı masayı karıştırdı! İYİ Parti ve Saadet Partisi karşı karşıya geldi | Video 31.01.2023 | 14:11
CHP’li Yüksel Taşkın itiraf etti! Ortak Mutabakat Metni’ndeki bazı maddeler HDP için konulmuş... | Video 00:26
CHP'li Yüksel Taşkın itiraf etti! Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddeler HDP için konulmuş... | Video 31.01.2023 | 13:59
Mutabakat Metni’ni duyuran 6’lı koalisyondan tartışılan vaatler: Kayyum, KHK, Kanal İstanbul… | Video 02:23
Mutabakat Metni'ni duyuran "6’lı koalisyon"dan tartışılan vaatler: Kayyum, KHK, Kanal İstanbul… | Video 31.01.2023 | 12:12
Babacan’dan itiraf gibi ifadeler: Avrupa bize aferin diyecek | Video 00:23
Babacan'dan itiraf gibi ifadeler: "Avrupa bize aferin diyecek" | Video 31.01.2023 | 12:19
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar: Hesap sandıkta görülecek | Video 45:19
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: "Hesap sandıkta görülecek" | Video 31.01.2023 | 11:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA