BAYKAR ile MEB arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı | Video 31.05.2023 | 13:22 Milli Eğitim Bakanlığı ile BAYKAR arasında BAYKAR Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulmasına yönelik protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde Asgari Ücret ile burs alan bir okul türümüz yok. İlk kez bu okulumuz tüm öğrenciler ki 50 öğrenci alınacak. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak. Asgari ücret değişip yükselince o burs türü de yükselmiş olacak” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ile BAYKAR arasında BAYKAR Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılmasına ilişkin Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imza töreni düzenlendi. BAYKAR'ın Esenyurt'taki yerleşkesinde düzenlenen programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yeni yapılacak kurumun önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçmesi beklendiği öğrenildi.

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan Haluk Bayraktar, " Geleceğe yönelik çalışmalarımızı tutkuyla yönetmeli süratle planlamalı ve kararlı bir şekilde ileriye yürümeye devam etmeliyiz. Geleceğe hazırlanmalıyız. Süreklilik ve sürdürebilirlik bu yöndeki önemli mihenk taşları olacaktır. Bu yöndeki kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmalı niteliğini ve niceliğini geliştirmeliyiz. Bilgi, bilişim ve teknolojideki en değerli kaynak, yüksek teknoloji geliştirirken en değerli kaynak şüphesiz insandır. İyi yetişmiş nesillerdir. Geleceğe yön verecek gençlerimizdir. Medeniyetimiz eğitimli insanların ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan örneklerle doludur. Ceddimizin ilme verdiği kıymetini kabrinin sahnı seman medresesinde tahsil gören ilim ehlinin ayağından çıkan toz ve çamur ile örtülmesini vasiyet eden büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet'ten öğrendik. Rehberimiz yol göstericimiz olan merhum babamız Özdemir Bayraktar'ın da dediği gibi 'Biz durumdan vazife çıkardık'. Milli Eğitim Bakanlığımız ile çok önem verdiğimiz bir işbirliğine adım atıyoruz. BAYKAR olarak MEB ile imzaladığımız protokol ile birlikte gençlerimizin Milli Teknoloji hamlesi ile yetişmesi için yeni bir eğitim kurumunu hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesini planladığımız BAYKAR Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özellikle havacılık uzay alanında ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimizi geleceğimizin Hezarenlerini, Vecihi'lerini yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLARIMIZ MESLEKİ EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR GAYRETLER EMEKLER HARCADILAR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise kürsüde yaptığı konuşmasında, "Bildiğiniz gibi eğitimde çalışan arkadaşlar yıllardan beri yanlış ve kasıtlı eğitim manipülasyonları eğitim sisteminde uzun süren travmaların yaşanmasına neden oluyor. İşte mesleki eğitimde yaşanan şeylerde bunlardı. Kat sayı uygulaması 1999 yılında uygulamaya giren 2012 yılında büyük mücadeleler ile ortadan kaldırılan kat sayı uygulaması, meslek lisesi mezunlarının yüksek öğretime erişimi engellemekti. Aslında bu amaç örtük bir niyeti barındırıyordu. O örtük niye akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaştırmaktı. Dolayısı ile mesleki eğitimin çok dezavantajlı hale gelmesi. Mesleki eğitim ortamları dezavantajlı bir hale geldiği zaman 21'nci yüzyılın becerilerine sahip etkinliklerine donanımına sahip insan kaynağı yetiştirmede başarılı olamayacaktı. Bunu başarılı kılamadığınız zaman nihayetinde ne olacaktı iş gücü piyasası nitelikli insan kaynağına erişim ile ilgili ciddi sıkıntı yaşayacaktı. Bunların hepsi Türkiye'de gerçekleşti. Hatırlayın 2000'li yıllarda 'aradığım elemanı bulamıyorum, çırak bulamıyorum, kalfa bulamıyorum' Elemanı istediğim gibi yetiştirmeye çalıştığım da ilave kaynak harcamak zorunda kalıyorum'. Şeklinde şikayetler vardı. Bu şikayetler kendiliğinden olmadı mesleki eğitimle ilgili aynı zaman da imam hatip liseleri ile ilgili siyasi manipülasyonun projesi sonucu ortaya çıktı. 2012 yılında kat sayı uygulaması kaldırıldıktan sonra tüm milli eğitim bakanlarımız mesleki eğitimi güçlendirmek için çok ciddi çalışmalar gayretler emekler harcadılar" diye konuştu.

"100 MİLYON LİRA SADECE ÖĞRENCİLERE DAĞITTIK"

İş gücü piyasası ile mesleki eğitim piyasasının senkronize olması gerekliliğine vurgu yapan Bakan Özer, "Bunu yaptıktan sonra istihdam edilebilirliklerini artırabilmek. Üçüncüsü olarak döner sermaye çerçevesinde üretime katkı payı olarak öğrenciler asgari ücret kadar öğretmenlerimiz ise 2 asgari ücret kadar ücret alabiliyorlar. İşte bu hamleler ile 2018-19 yıllarında 200 milyon olan üretim kapasitesini 2022 yılında 2 milyara yükselttik. Bu seneki hedefimiz 3 buçuk milyar lira. 100 milyon lira sadece öğrencilere dağıttık. 200 milyon TL'de meslek liselerindeki öğretmenlerimize dağıttık. Yani öğrenci okurken emekle hakkaniyetli ilişki kurmaya başladı. Aslında ahiliğin kökeni de budur" şeklinde konuştu.

"50 ÖĞRENCİ ALINACAK, HER BİR ÖĞRENCİ ASGARİ ÜCRET KADAR BURS ALACAK"

BAYKAR Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk etapta 50 öğrencinin eğitim göreceğini ifade eden Bakan Özer, "Son 10'lu yıllarda gerçekten ülkemizin vatandaşlarına güven düşmana da korku salan savunma sanayi hamlelerinin en itici gücü olan BAYKAR Kurumunun içerisinde bu büyümeyi sürdürebilir kılmak için BAYKAR Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulmasıyla ilgili çok önemli bir arefedeyiz. Burası çok özellikleri olan bir meslek lisesi olacak. Birincisi sınav ile öğrenci alacak aynı zamanda sınavla yerleşen öğrenciler mülakattan geçecek. İngilizce hazırlık 1 yıl olacak. Bu alandaki BAYKAR grubundaki uluslar arası uzmanlar burada derslere girecek. Öğrenciler dışarıda savunma sanayi ile ilgili dışarıda beceri eğitimi almak için yer aramayacak doğrudan burada beceri eğitimi alacak. Her bir öğrenci şu andaki okullarımızdaki en yüksek oranda burslarla desteklenecek. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde Asgari Ücret ile burs alan bir okul türümüz yok. İlk kez bu okulumuz tüm öğrenciler ki 50 öğrenci alınacak. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak. Asgari ücret değişip yükselince o burs türü de yükselmiş olacak" dedi.