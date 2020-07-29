Bayram Şenocak: Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket! | Video
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AK Parti istanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından İstanbul Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 1. derece sit alanında kaçak yapılaşma yaptığını iddia eden görüntüleri paylaştı.