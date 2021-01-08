Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: 50 milyon doz... | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca; 2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz.