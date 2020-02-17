Büyük gıda denetim seferberliği! Hilecilere ve gıda teröristlerine göz açtırılmayacak | Video
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün itibariyle başlayan gıda denetim seferberliği hakkında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklamaya göre 6 gün boyunca 7004 kişinin 81 ilde ve ilçede görev yapacak. Halkın rahatsız olduğu veya şüphelendiği durumlar "ALO 174" hattında toplanacak. Pakdemirli, ayrıca yaptığı açıklamalarla esnafı ve halkı hileci kişi ve işletmelerden korumak ve suçtan caydırmak için bir takım hukuki düzenlemenin yolda olduğu haberini verdi.
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