Cezaevlerinden tahliye edilenlere üç koldan sıkı takip! | Video

İnfaz düzenlemesi kapsamında cezaevlerinden tahliye olanlar ve izinli olarak evlerine gönderilenler sıkı takibe alındı. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk için İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı önlemleri arttırmış durumda. Bakanlıklar üç koldan takibe başladı.