Video Haber Cezaevlerinden tahliye edilenlere üç koldan sıkı takip! | Video

Cezaevlerinden tahliye edilenlere üç koldan sıkı takip! | Video

Cezaevlerinden tahliye edilenlere üç koldan sıkı takip! | Video
01.05.2020 | 15:37
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ve hastalarla görüştü | Video 02:20
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ve hastalarla görüştü | Video 01.05.2020 | 17:00
CHP'li Özgür Özel'den skandal 'Anayasa' açıklaması | Video 01:40
CHP'li Özgür Özel'den skandal 'Anayasa' açıklaması | Video 01.05.2020 | 16:34
Son dakika: Kıraç'tan yerin 70 metre altına tarihi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Konseri | Video 02:40
Son dakika: Kıraç'tan yerin 70 metre altına tarihi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Konseri | Video 01.05.2020 | 16:22
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeraltında '1 Mayıs Kıraç konseri' öncesi açıklama yaptı | Video 02:40
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeraltında '1 Mayıs Kıraç konseri' öncesi açıklama yaptı | Video 01.05.2020 | 16:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılar ve hastalarla görüştü | Video 01:41
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılar ve hastalarla görüştü | Video 01.05.2020 | 16:06
Son dakika: Yunan Sahil Güvenlik unsurları yine insan haklarını ihlal etti! | Video 00:43
Son dakika: Yunan Sahil Güvenlik unsurları yine insan haklarını ihlal etti! | Video 01.05.2020 | 15:41
Cezaevlerinden tahliye edilenlere üç koldan sıkı takip! | Video 01:34
Cezaevlerinden tahliye edilenlere üç koldan sıkı takip! | Video 01.05.2020 | 15:37
Bursa'da ATM'leri parçalayan kadından şok açıklama Annem ölünce babam... | Video 02:26
Bursa'da ATM'leri parçalayan kadından şok açıklama "Annem ölünce babam..." | Video 01.05.2020 | 15:20
Ailenin temeline kimler dinamit koyuyor? Yeni tehlike: Feminizm ve eşcinsellik! | Video 11:08
Ailenin temeline kimler dinamit koyuyor? Yeni tehlike: Feminizm ve eşcinsellik! | Video 01.05.2020 | 14:39
DİSK'ten 1 Mayıs provokasyonu! İzin verildiği halde polisin sağlığını hiçe sayarak olay çıkardılar | Video 09:33
DİSK'ten 1 Mayıs provokasyonu! İzin verildiği halde polisin sağlığını hiçe sayarak olay çıkardılar | Video 01.05.2020 | 14:50
Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına Küçükkaya desteği | Video 00:59
Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına Küçükkaya desteği | Video 01.05.2020 | 14:29
Taksim'de sessiz 1 Mayıs | Video 02:48
Taksim'de sessiz 1 Mayıs | Video 01.05.2020 | 14:18
Corona virüse karşı aşı veya ilaç ne zaman bulunacak? Salgın nasıl bitecek? | Video 01:58
Corona virüse karşı aşı veya ilaç ne zaman bulunacak? Salgın nasıl bitecek? | Video 01.05.2020 | 14:17
İstanbul'da sokak sokak corona virüsün yoğun olduğu ilçeler... | Video 02:06
İstanbul'da sokak sokak corona virüsün yoğun olduğu ilçeler... | Video 01.05.2020 | 14:15
Dünya genelinde corana virüs salgınında son durum! | Video 04:30
Dünya genelinde corana virüs salgınında son durum! | Video 01.05.2020 | 14:13
Son dakika: Ankara'da trafik polisine saldırı anı görüntüleri ile ilgili flaş gelişme | Video 00:27
Son dakika: Ankara'da trafik polisine saldırı anı görüntüleri ile ilgili flaş gelişme | Video 01.05.2020 | 13:59
Corona virüsü paradan bulaşır mı? Uzman Doktor'dan flaş insan dışkısı uyarısı! | Video 01:45
Corona virüsü paradan bulaşır mı? Uzman Doktor'dan flaş insan dışkısı uyarısı! | Video 01.05.2020 | 13:21
Son dakika: 1 Mayıs'ta Taksim'de yaşananlar 1 Mayıs 2020 Cuma canlı yayında | Video 03:15
Son dakika: 1 Mayıs'ta Taksim'de yaşananlar (1 Mayıs 2020 Cuma) canlı yayında | Video 01.05.2020 | 13:01
1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? İlk 1 Mayıs nerede, nasıl kutlandı? | Video 12:16
1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? İlk 1 Mayıs nerede, nasıl kutlandı? | Video 01.05.2020 | 12:38
Bursa'da motosikleti ezen komyonet sürücüsü ardına bakmadan böyle uzaklaştı | Video 00:32
Bursa'da motosikleti ezen komyonet sürücüsü ardına bakmadan böyle uzaklaştı | Video 01.05.2020 | 11:44

İnfaz düzenlemesi kapsamında cezaevlerinden tahliye olanlar ve izinli olarak evlerine gönderilenler sıkı takibe alındı. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk için İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı önlemleri arttırmış durumda. Bakanlıklar üç koldan takibe başladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA