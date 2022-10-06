Video Haber CHP'li belediyede yolsuzluk operasyonu: Mıcır vurgununda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
CHP'li belediyede yolsuzluk operasyonu: Mıcır vurgununda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video

CHP'li belediyede yolsuzluk operasyonu: Mıcır vurgununda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video

06.10.2022 | 12:12

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Aydın’da tek kalemde 12.8 milyon liraya çıkılan 750 bin ton mıcır alımı ihalesiyle ilgili gözaltına alınan CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde çalışan 6 personel ile 2 şirket yetkilisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. ‘İhaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllık 2 milyon ton mıcır kullanılırken, CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bir kalemde 12.8 milyon liraya 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıkması nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. CHP'li Kuşadası Belediyesinin mıcır ihalesindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin yaptığı incelemenin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İhale ve imar yolsuzluğu iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne polis ekipleri tarafından 4 Ekim'de şafak operasyonu düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) polisleri toplam 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, o dönem Fen İşleri Müdürü olan Fatma Çanakçı, Fen İşleri memuru Murat Arabacı, maden mühendisi Kartal Kara, bilgisayar teknikeri Emre Tuğrul, iş makinesi operatörü Kaan Çandar ve inşaat mühendisi Demet Şengül ile 750 bin tonluk mıcır ihalesini kazanan firmanın sahipleri Zana ve Turan Bağı kardeşler yer aldı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde çalışan 6 personel ile 2 şirket yetkilisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'İhaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Kuşadası Adliyesi'ne gönderildi.

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu: 8 gözaltı

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