CHP'li İmamoğlu' böyle rezil oldu! 'Uyduruyorsun' dedi ama Vanlı esnaf haklı çıktı | Video
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıktığı Van gezisindeki esnaf ziyaretinde böyle rezil oldu. Vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt veren İmamoğlu, İETT Genel Müdürünü arayınca gerçekler ortaya çıktı. Genel müdür esnafın zam isyanını doğruladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.