CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

18 Nisan 2026 | 13:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘kefilim’ dediği 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile sahip çıktığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklu Özkan Yalım görüntülerden birinde sevgilisi Duygu’ya serenat yapıyor. Diğerinde ise “Ben Duygu’yu çok seviyorum. Bir değil 2 çocuk yapacağım” diyor. Ayrıca sevgilisi ile deniz kenarına giden Özkan Yalım burada alem yapıyor. Özkan Yalım’ın sevgilisi bikinisiyle kendi videosunu çekerken ark planda Özgür Özel’in miting konuşması duyuluyor. Bu görüntüler, “Özkan Yalım sevgilisiyle alemde, Özgür Özel mitingde” yorumlarına neden oldu. Tanju Özcan ise yemek masasında çekilmiş fotoğraflarda içki içererek iki kadınla samimi sohbet ediyor.