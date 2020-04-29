Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor yaptığı videoyla sosyal medyayı salladı! | Video

Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyadan yayınladığı spor videosuyla beğeni rekorları kırdı. Ünlü futbolcunun sevgilisi de corona virüs salgını nedeniyle karantina kurallarına uyarak evinde kalıyor bu süreçte spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan görüntüler sosyal medyayı salladı!