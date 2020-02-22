Cumhur İttifakı 2 yaşında! AK Parti ve MHP’nin seçim ittifakında yaşanan gelişmeler | Video

Ak Parti ve MHP’nin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifini Meclis başkanlığına sunmasıyla başlayan Cumhur İttifakı 2 yaşında. Başkanlık seçimine birlikte giren AK Parti ve MHP yerel seçimlerde de işbirliği yaptı. İşte o günden bugüne yaşanan gelişmelerin özeti…