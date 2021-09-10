Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim hakikatlerle doldurmadığımız her boşluk yalanların istilasına uğrayacaktır” | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tacizin, istismarın, tecavüzün, aşağılamanın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir” dedi.