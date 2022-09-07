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OTOMATİK OYNAT
01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da | Video 07.09.2022 | 22:26
00:19
Tarsus 'ta ırmakta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı | Video 07.09.2022 | 22:07
05:33
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava! | Video 07.09.2022 | 19:10
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Gaziantep’te pos tefecilerine operasyonu | Video 07.09.2022 | 18:26
00:14
02:45
Mehmet Barlas | 6-7 Eylül olaylarının hatırlattıkları 07.09.2022 | 16:17
02:21
Meral Akşener’in HDP çelişkisi! 'Gizli anayasa' hatırlatması | Video 07.09.2022 | 16:05
34:10
04:22
Melih Altınok | Haydi Kemal Bey İngiliz bile arkanızda 07.09.2022 | 15:15
03:59
Salih Tuna | Onu bile tehdit ettiler 07.09.2022 | 15:11
02:52
Engin Ardıç | Yasaklar cenneti 07.09.2022 | 15:09
04:08
Şebnem Bursalı | Yeni ekonominin el kitabı yazıldı 07.09.2022 | 15:04
10:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da | Video 07.09.2022 | 01:36
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İstanbul Emniyeti’nden örnek proje | Video 06.09.2022 | 19:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.