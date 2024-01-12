Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netenyahu'nun kaçacak deliği yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netenyahu'nun kaçacak deliği yok"

12.01.2024 | 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara başta olmak üzere AK Parti belediye başkan adaylarının pazar günü açıklanacağını belirtti. İsrail güçlerinin Gazze'de uyguladığı soykırım ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'e açılan soykırım davasıyla ilgili Erdoğan, "Şu an itibariyle savunmalarını yapmaya başladılar. Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netenyahu’nun kaçacak deliği yok 08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netenyahu'nun kaçacak deliği yok" 12.01.2024 | 14:35
İstanbul İtfaiyesinde Rüşvet soruşturması: 18 gözaltı | Video 01:34
İstanbul İtfaiyesinde "Rüşvet" soruşturması: 18 gözaltı | Video 12.01.2024 | 12:25
ABD ve İngiltere, havadan ve denizden Yemen’deki Husileri vurdu | Video 01:55
ABD ve İngiltere, havadan ve denizden Yemen'deki Husileri vurdu | Video 12.01.2024 | 10:24
İzmir’de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı | Video 00:17
İzmir'de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı | Video 12.01.2024 | 08:38
Murat Kurum: İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden, hizmet edeceğiz | Video 00:56
Murat Kurum: "İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden, hizmet edeceğiz" | Video 12.01.2024 | 08:38
Mahmut Övür | Hıncal Uluç’un İmamoğlu öngörüsü 03:56
Mahmut Övür | Hıncal Uluç'un İmamoğlu öngörüsü 11.01.2024 | 16:53
Haşmet Babaoğlu | Geç kalmak 02:33
Haşmet Babaoğlu | Geç kalmak 11.01.2024 | 16:50
Bakan Göktaş: Deprem sonrası 1 tane bile çocuğumuz kaybolmadı | Video 02:10
Bakan Göktaş: "Deprem sonrası 1 tane bile çocuğumuz kaybolmadı" | Video 11.01.2024 | 16:43
Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT 04:34
Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT 11.01.2024 | 16:48
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar’da | Video 03:59
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da | Video 11.01.2024 | 15:13
CHP’li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan’dan alay eder gibi açıklama | Video 00:39
CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama | Video 11.01.2024 | 11:19
Bakan Yerlikaya: 10 şahıs ’Kafes-30’ Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı | Video 00:51
Bakan Yerlikaya: "10 şahıs 'Kafes-30' Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı" | Video 11.01.2024 | 08:40
AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Üçüncüoğlu: Gerçek mutluluğu yapılan projelerle taçlandıracağız” 03:09
AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Üçüncüoğlu: "Gerçek mutluluğu yapılan projelerle taçlandıracağız” 11.01.2024 | 06:13
CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik! Yeter ulan! diye bağırdı | Video 00:55
CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik! "Yeter ulan!" diye bağırdı | Video 11.01.2024 | 06:13
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi | Video 08:41
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi | Video 11.01.2024 | 00:18
CHP PM toplantısı gerginlik | Video 00:16
CHP PM toplantısı gerginlik | Video 10.01.2024 | 23:55
MİT Başkanı Kalın Siber vatanı korumak, fiziki vatanı korumak kadar önemlidir | Video 14:20
MİT Başkanı Kalın "Siber vatanı korumak, fiziki vatanı korumak kadar önemlidir" | Video 10.01.2024 | 16:07
Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele vurgusu | Video 25:53
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu | Video 10.01.2024 | 16:05
’KAAN’ Gök Vatan’a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video 03:55
'KAAN' Gök Vatan'a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video 10.01.2024 | 14:33
CHP’li vekilin canlı yayındaki ’Öğretmen’ açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı 00:43
CHP'li vekilin canlı yayındaki 'Öğretmen' açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı 10.01.2024 | 11:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA