Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netenyahu'nun kaçacak deliği yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara başta olmak üzere AK Parti belediye başkan adaylarının pazar günü açıklanacağını belirtti. İsrail güçlerinin Gazze'de uyguladığı soykırım ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'e açılan soykırım davasıyla ilgili Erdoğan, "Şu an itibariyle savunmalarını yapmaya başladılar. Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır." dedi.