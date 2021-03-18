Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Ödünç Madalyaları Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Ödünç Madalyaları Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Ödünç Madalyaları Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
18.03.2021 | 13:48

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Ödünç Madalyaları Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. (18 Mart 2021 Perşembe)

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