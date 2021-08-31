Demet Akbağ ve Sertap Erener'den aşı çağrısı! | Video
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele için aşı kampanyasını sürdürüyor. Bu kampanya kapsamında oyuncu Demet Akbağ ile şarkıcı Sertab Erener'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı videoda "Kolları Sıvıyoruz" sloganı yer aldı. İşte Demet Akbağ ve Sertap Erener'in yer aldığı o kamu spotu...