DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem | Video

Son dakika haberi: Hatay ve çevre illerde de hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 5,0 olarak belirlendi. AFAD, depremin derinliğini ise 9,76 kilometre olarak açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından saha taramalarının sürdüğünü belirterek yaralanan veya enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.