Video Haber DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem | Video
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem | Video

DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem | Video

23.02.2023 | 21:24

Son dakika haberi: Hatay ve çevre illerde de hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 5,0 olarak belirlendi. AFAD, depremin derinliğini ise 9,76 kilometre olarak açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından saha taramalarının sürdüğünü belirterek yaralanan veya enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’li Lütfü Savaş’ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti | Video 00:16
CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti | Video 23.02.2023 | 22:55
’Esra Erol’da’ ailesi kan bağış noktası, İstanbul Beşiktaş’ta faaliyete başladı | Video 07:57
'Esra Erol'da' ailesi kan bağış noktası, İstanbul Beşiktaş’ta faaliyete başladı | Video 23.02.2023 | 22:12
İkinci depreme anaokulunda böyle yakalandılar | Video 03:58
İkinci depreme anaokulunda böyle yakalandılar | Video 23.02.2023 | 21:41
Hatay’da 5 büyüklüğünde deprem! İşte deprem anına ait ilk görüntüler | Video 05:02
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem! İşte deprem anına ait ilk görüntüler | Video 23.02.2023 | 21:27
DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 5 büyüklüğünde deprem | Video 09:19
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem | Video 23.02.2023 | 21:24
Depremzedeler konteynerlere yerleşiyor | Video 04:02
Depremzedeler konteynerlere yerleşiyor | Video 23.02.2023 | 21:10
Oto galeride zarar büyük | Video 04:32
Oto galeride zarar büyük | Video 23.02.2023 | 21:08
Son dakika | AFAD Sivas’ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu | Video 03:37
Son dakika | AFAD Sivas'ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu | Video 23.02.2023 | 20:52
Madencilerden Aleyna’ya ’geçmiş olsun’ ziyareti | Video 01:49
Madencilerden Aleyna'ya 'geçmiş olsun' ziyareti | Video 23.02.2023 | 20:32
Diyarbakır’da sekizinci kedi de kurtarıldı! İşte o anlar | Video 00:55
Diyarbakır’da sekizinci kedi de kurtarıldı! İşte o anlar | Video 23.02.2023 | 18:30
Seçim tarihi değişti mi? Seçim süreci nasıl işleyecek? İşte son bilgiler | Video 02:00
Seçim tarihi değişti mi? Seçim süreci nasıl işleyecek? İşte son bilgiler | Video 23.02.2023 | 16:49
Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski kontrol altında | Video 05:02
Sağlık Bakanı Koca: "Salgın riski kontrol altında" | Video 23.02.2023 | 14:59
Kılıçdaroğlu’ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele ’afet’ dedi | Video 01:00
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi | Video 23.02.2023 | 14:55
Akşener’in Tozkoparan’daki konuşması gündem oldu: Gürültü çıkardık ve kentsel dönüşümü durdurduk | Video 01:26
Akşener'in Tozkoparan'daki konuşması gündem oldu: "Gürültü çıkardık ve kentsel dönüşümü durdurduk" | Video 23.02.2023 | 14:30
3 bakandan ortak açıklama: Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız | Video 26:08
3 bakandan ortak açıklama: "Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız" | Video 23.02.2023 | 13:30
Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi! İşte CHP, HDP ve İyi Parti’nin yıkım ittifakı | Video 12:49
Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi! İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin yıkım ittifakı | Video 23.02.2023 | 13:01
İBB acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı | Video 01:07
İBB acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı | Video 23.02.2023 | 12:59
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.4’lük deprem sonrası fay kırığını gösterdi | Video 02:33
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.4'lük deprem sonrası fay kırığını gösterdi | Video 23.02.2023 | 10:06
İran iki depremle sarsıldı | Video 02:45
İran iki depremle sarsıldı | Video 23.02.2023 | 01:41
4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı | Video 03:12
4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı | Video 22.02.2023 | 22:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA