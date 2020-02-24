Video Haber Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın arkadaşlarından duygusal açıklama | Video

Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın arkadaşlarından duygusal açıklama | Video

Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın arkadaşlarından duygusal açıklama | Video
24.02.2020 | 14:17

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8’lik depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti. Eğitime ara verilen kentte okullar bugün açıldı. Kaybedenler arasında yer alan 8. sınıf öğrencisi Miraç Can Dişli’nin sınıfında ise hüzün hakimdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Miraç Can’ın sınıf arkadaşı ve öğretmeni ile acılarını paylaşarak o anları ekranlara taşıdı.

"VELİLERE VE ÖĞRENCİLERE TERAPİ EĞİTİMLERİ VERECEĞİZ"

Hayalleri yarım kalan Miraç Can Dişli'nin sınıf öğretmeni üzüntülerini şu sözlerle ifade etti: "Elazığ halkımızın ve ailelerin başı sağolsun. Hüzünlü bir şekilde eğitim ve öğretimimizi açtık, üzgünüz. Okulumuzdan 2 öğrencimizi kaybettik. Hayat devam ediyor ve öğrencilerimizi hep beraber eğitim öğretime hazırlayacağız. Bu dönemde terapi eğitimlerimiz olacak. Velilerimiz ve öğrencilerimizle omuz omuza verip bu zorlu süreçleri hep beraber atlatacağız."

Miraç'ın sırasına çiçek bırakarak dua eden arkadaşları; "Ansızın kaybetmek hiç birimizin aklına gelmezdi. Keşke onu son kez görebileceğimizi bilerek ayrılabilseydik. Aklımızda ve kalbimizde daima olacaktır. Rahmetle anıyor ve ailesine sabırlar diliyoruz." diyerek üzüntülerini dile getirdiler.

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