Erzurum'da kasırga onlarca ağacı kökünden söktü | Video
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Erzurum'un İspir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağmur ve kasırga çok sayıda ağacın kırılmasına ve çatıların uçmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Öztoprak Değirmen yolu civarında çok sayıda ağaç kökünden devrilirken, mahalle yolları ulaşıma kapandı. Vatandaşlar yollara devrilen ağaçları keserek yolu açmaya çalışırken, sürücülerin bölgede dikkatli seyretmeleri istendi.