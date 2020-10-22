Esenyurt'ta erkeklere "ilişki tuzağı" kuran 3 kişi yakalandı | Video

Esenyurt'ta kadın arkadaşlarının kafelerde tanışıp kaldığı rezidansa davet ettiği erkekleri, kurdukları ilişki tuzağıyla kameraya kaydettirdikleri, odada yakalattıktan sonra 'namuslarının lekendiğini' öne sürüp korkuttuktan sonra paralarını gasp ettikleri, ya da boş senetler imzalatarak borçlandıkları iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı.