Esra Erol canlı yayınında akılalmaz olay! Gülten Hanım’ın Esra Erol’da şok TikTok itirafı: Birçok kişinin hayatını kararttım! | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol’da akılalmaz bir olay yaşandı. Esra Erol’un programına katılan Gülten Hanım’ın itirafları programa damga vurdu. Gülten Hanım, TikTok uygulaması yüzünden eşini ve çocuklarını kaybettiğini belirtti. Ünlü uygulamada canlı yayın açıp para kazanan Gülten Hanım, ‘Birçok kişinin hayatını kararttım!’ diye konuştu. İşte yaşananlar…