Esra Erol’un canlı yayınında büyük şok! DNA testi sonucuna göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil! | Video
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Esra Erol’da bugün akılalmaz bir olay yaşandı. Bir süredir Adem ile birlikte yaşayarak eşini terk eden Ayşe Hanım’ın eşi Muzaffer Bey, 3 yaşındaki çocukları için DNA testi istemişti. Testin sonucu bugün Esra Erol’da açıklandı. Canlı Yayında Esra Erol, DNA testi sonucunu gördüğünde gözlerine inanamadı. Büyük şaşkınlık yaratan olayda Ayşe Hanım’ın çocuğunun Muzaffer’den olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...