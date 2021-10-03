Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının ardından... Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! | Video

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "İki gün önce 3-0 gibi bir sonuçtan sonra bu maçı negatif etkileyebilirdi" dedi.