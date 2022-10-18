Video Haber Fransa’da çok sayıda meslek grubu greve gitti | Video
Fransa’da çok sayıda meslek grubu greve gitti | Video

Fransa’da çok sayıda meslek grubu greve gitti | Video

18.10.2022 | 23:11

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Fransa’da çok sayıda meslek grubu hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa indi. Başta başkent Paris’te olmak üzere birçok kentte 100 binden fazla kişi gösterilere katılırken, çıkan olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

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