Video Haber Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TBMM'nin bahçesine düşen yıldırımı Başkan Erdoğan'a bağladı | Video

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TBMM'nin bahçesine düşen yıldırımı Başkan Erdoğan'a bağladı | Video

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TBMM'nin bahçesine düşen yıldırımı Başkan Erdoğan'a bağladı | Video
22.03.2021 | 21:46

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TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi muhalefetin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. CHP yandaşı Halk TV'de skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Ayşenur Arslan, Meclis bahçesine düşen yıldırım üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

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