Halk TV’de yeni skandal! Pençe-Kartal-Kaplan harekatı gösteriymiş | Video
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Halk TV kanalında yeni bir skandal daha yaşandı. Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki yapılanmasına yönelik başlatılan Pençe Kartal ve Pençe Kaplan harekatları için küçümser açıklamlar ekrana geldi. Halk TV sunucusu Ayşegül Arslan’ın Türk Silahlı Kuvvetleti’nin neden Kuzey Irak’ta olduğunu sorunca Rıza Zelyut’un gösteri olduğunu söyleyerek operasyonu küçümsemeye yeltenmesi dikkat çekti.