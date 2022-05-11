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OTOMATİK OYNAT
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Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti | Video 11.05.2022 | 19:13
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Sultangazi'de hastane otoparkında teşhircilik yapan şüpheliyi kadının çektiği video kaydı yakalattı. Kadının teşhirciye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.