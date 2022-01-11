Video Haber HDP'li belediyeden 20 yıl hizmet görmeyen 36 ilden büyük ilçe, modern yüzüyle hayata kavuştu | Video
HDP'li belediyeden 20 yıl hizmet görmeyen 36 ilden büyük ilçe, modern yüzüyle hayata kavuştu | Video

HDP'li belediyeden 20 yıl hizmet görmeyen 36 ilden büyük ilçe, modern yüzüyle hayata kavuştu | Video

11.01.2022 | 13:22

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Diyarbakır'ın 400 bin nüfuslu Bağlar ilçesi, nüfusuyla 36 ilden büyük olurken, bünyesinde de Türkiye'nin en büyük Bağcılar Mahallesini bulundurmakta. İlçe, 20 yıllık HDP döneminde görmediği hizmetle tanışarak modern yapıya kavuştu.

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