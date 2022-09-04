Video Haber HDP’li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı | Video
HDP’li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı | Video

HDP’li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı | Video

04.09.2022 | 09:57

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"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan HDP'li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı.

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Terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı 327 kabul oyuyla kaldırmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel Silivri'de yakalanmıştı. Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine SEGBİS ile bağlanan Güzel hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı. Yargılama sürecini "siyasi" olarak değerlendirdiğini belirten Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış, bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanıyorum" dedi.
Hakimliğin tutuklama kararında ayrıca, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığına yer verildi.

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