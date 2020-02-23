İdlib Şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, dualarla son yolculuğuna uğurlandı!

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bombalı saldırısı sonucu şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle defnedildi.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit olan 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir memleketi Gaziantep'te öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Şehidin yakınları vatan sağolsun, şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı.



Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabi Kaynaklara Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Gaziantep bir ayda 4 şehit verdi

Şubat ayı içerisinde rejimin hain saldırılarında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, Mustafa Ertürk ve son olarak tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir ile beraber Gaziantep nüfusuna kayıtlı şehit sayısı 4 oldu.