İmam Hatipli öğrenciden 2020 LGS'de büyük başarı | Video
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İmam Hatipli öğrenciden 2020 LGS'de büyük başarı | Video 16.07.2020 | 17:25
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Muhalefet Ayasofya Camii kararını neden eleştiriyor? | Video 16.07.2020 | 13:37
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Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencisi Muhammed Enes Ünal 2020 LGS'de tam puan yaparak birinciliği paylaştı. 2020 LGS'de tam puan alarak birinci olan Muhammed Enes Ünal, canlı yayında başarısının sırrını anlattı...